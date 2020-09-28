YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de 47 okulda "Sağlık Eğitimi Programı" başlatıldı

Kayseri'de 47 okulda "Sağlık Eğitimi Programı" başlatıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.09.2020 13:26 | Son Güncelleme

Kayseri'de 47 okulda "Sağlık Eğitimi Programı" başlatıldı

KAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 ilde uygulanan öğrenci ve öğretmenlere yönelik "Sağlık Eğitimi Programı", Kayseri'de 47 okulda başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Besime Özderici İlkokulu'nda uzman doktor tarafından, sinevizyon eşliğinde gösterilen filmlerle Kovid-19 salgını ve hijyen kuralları hakkında bilgi verildi.

Öğretmenlerle programı takip eden İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimin ikinci haftasına girdiklerini, devletin tüm kademeleri olarak çocukların sağlığı açısından her türlü önlemi aldıklarını söyledi.

Uzman doktorlar tarafından öğrenci ve öğretmenlere, Kovid-19 ile mücadele, bulaşma ve korunma yolları hakkında eğitim verildiğini belirten Ekinci, şunları kaydetti:

"İlimizde 47 okul pilot seçildi. Şu anda içinde bulunduğumuz okul da bunlardan bir tanesi. Çocuklarımızla Kovid-19'un bulaşma yollarını, nasıl korunacağımız konusunda doktorumuzdan bilgi almak için buradayız. Emek veren tüm kademelere, tüm kurumlara çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın bize emanet olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Elimizden geldiği kadar onları hazinelerimiz, en büyük değerlerimiz olarak koruyacağız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi
İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi
Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
Başkan Günel, “ Kuşadası’nda yol sorun olmaktan çıkacak “
Başkan Günel, “ Kuşadası’nda yol sorun olmaktan çıkacak “
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
Köylü kadınlara kooperatifçilik eğitimi
Köylü kadınlara kooperatifçilik eğitimi

Kayseri Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:24
Öğle
12:34
İkindi
15:55
Akşam
18:33
Yatsı
19:50

Kayseri Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İşler Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karabulut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Meral Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
Kumandaş ve Selçuk’un acı günü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.