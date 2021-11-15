Kayseri'de 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 5 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı iş yeri ve evden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık şüphelileri S.Ö, İ.T, F.Y, K.K.Ç. ve E.A'yı belirlenen adreslerde gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.



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