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Kayseri'de 50 kişiyi dolandırarak 20 milyon lira topladıkları iddiasıyla 2 kardeş yakalandı

07.08.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 50 kişiyi dolandırarak 20 milyon lira topladıkları iddiasıyla 2 kardeş yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 50 kişiyi, evcil hayvanlar için sattıkları mama ve ilaçlar üzerinden kar payı vaadiyle dolandırarak 20 milyon lira topladıkları öne sürülen 2 kardeş gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, iki kardeşin, kurdukları şirket aracılığıyla evcil hayvanlar için sattıkları mama ve ilaçlardan elde ettikleri gelirden vatandaşlara yüzde 20-40 kar payı verecekleri vaadiyle sermayelerine ortak ederek dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Bu kapsamda 32 vatandaşın müracaatı üzerine yapılan incelemede yaklaşık 50 kişinin 20 milyon lirasını aldıkları iddia edilen M.A. ve kardeşi V.A, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Operasyonda, çok sayıda senet, sözleşme, doküman ve dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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