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Kayseri'de 50 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

17.08.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 50 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Kayseri'de 50 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 50 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hunat Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yalnız yaşayan M.T'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

M.T'yi yerde hareketsiz yatarken bulan polis, sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Eve gelen ekipler, M.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan M.T'nin cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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