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Kayseri'de 618 parça tarihi eser yakalandı

01.02.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 618 parça tarihi eser yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 618 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarihi eser kaçakçılarının tespitine yönelik çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen polis ekipleri, Hunat Mahallesi'ndeki evinde şüpheli T.Ö'yü gözaltına aldı.

Evde Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 603'ü altın ve gümüş sikke, tarihi eser niteliği taşıyan tabanca, kılıç, metal işlemeli kalkan, 8 vazo, çömlek gibi obje, 2 mühür, heykeller gibi 618 parça tarihi eser ele geçirildi.

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