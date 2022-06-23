Kayseri'de 65 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir kişi bağ evinde ölü bulundu.

Aşağı Mahalle Ören Caddesi'ndeki bağ evine giden İ.V'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İ.V'yi evde hareketsiz yatarken bulan polis, sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Bağ evine gelen ekipler İ.V'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İ.V'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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