Kayseri’de 660 camide cuma namazı kılınacak

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Kayseri’de 660 camide cuma namazının kılınacağını söyleyerek, vatandaşlara da dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgiler verdi. Müftü Güven, "65 yaş üstü büyüklerimiz camiye gidemeyecekler, namazlarını evlerinde öğle namazı olarak eda etmeleri gerekiyor" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Mart ayından bu yana ibadete kapalı olan camiler, yarın cuma namazı ile beraber ibadete açılacak. il Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, düzenlediği basın toplantısında, alınan önlemler hakkında bilgiler vererek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Güven, "İçişleri Bakanlığımızın göndermiş olduğu talimat ve genelge gereği nerelerde Cuma namazı kılınabilir bunların ilçe ilçe, kasaba kasaba, mahalle mahalle bütün detaylarını aldık. İlçelerimizde müftülerimiz, Kaymakamlarımız ile belediye başkanlarımız ve ilçe emniyet müdürlerimiz ile irtibat halinde birlikte değerlendirerek ilçelerimizde namaz kılınacak yerler tespit edildi. Sonra bunları özetleyerek İl Müftülüğünde topladık ve Valimizin takdirine sunduk. 660 camide ve namaz kılınabilecek mekanın ilan edilmesi konusunda bizlere talimat verdiler. Vatandaşlarımızdan talebimiz öncelikle alınması gereken kurallara uymalarıdır. Bu bağlamda, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Cuma namazı için camilere gitmemeleri gerektiğini kendileri de biliyorlar. Sokağa çıkma kısıtlaması halen 65 yaş üstüne devam ediyor. Ancak 15-20 yaş arasındaki gençlerimiz Cuma günleri 11 ile 15 saatleri arasında dışarı çıkabiliyorlardı. Gençlerimiz Cuma’ya gelebilirler. 65 yaş üstü büyüklerimizin namazlarını evlerinde öğle namazı olarak Eda etmeleri gerekiyor" dedi.