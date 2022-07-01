Kayseri'de 6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 6'ncı kattan düşerek yaralanan 5 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Turgutreis Mahallesi Yapıcak Sokak'ta dün 12 katlı binanın 6'ncı katındaki evlerinin balkonundan düşerek yaralanan B.K, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

B.K'nin cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Mahallesi Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi.

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