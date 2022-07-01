YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de 6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'de 6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

01.07.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'de 6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 6'ncı kattan düşerek yaralanan 5 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Turgutreis Mahallesi Yapıcak Sokak'ta dün 12 katlı binanın 6'ncı katındaki evlerinin balkonundan düşerek yaralanan B.K, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

B.K'nin cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Mahallesi Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi.

Kayseri'de 6'ncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladıUluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladı
Kayseri'de altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandıKayseri'de altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
GÜNCELLEME - Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldüGÜNCELLEME - Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Kayseri hulusi akar camii

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:19
Sabah
05:10
Öğle
12:47
İkindi
16:42
Akşam
20:14
Yatsı
21:56
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.