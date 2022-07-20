Kayseri'de 6'sı firari hükümlü 13 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 13 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 1 yıl ile 4 yıl 11 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı 13 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 6 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 7 şüpheli serbest bırakıldı.



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