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Kayseri'de "70'lik eller" köy çocukları üşümesin diye ilmek atıyor

28.11.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaşlı yaşam ve dayanışma merkezinde buluşan yaşlılar, başta köy okullarındakiler olmak üzere çocuklar için atkı ve bere örüyor.

Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), kent genelinde soğuk kış günlerinde ilk ve orta öğretim öğrencilerinin atkı ve bere ihtiyaçlarını karşılamak için "Çocuklarımıza İyilik Örün" kampanyası başlattı.

Çocuklar için örgü örmek isteyenler hem evlerindeki ip yumaklarını kullanabiliyor hem de kendilerine en yakın KAYMET şubelerinden ip alabiliyor.

Örülen atkı ve bereler, 15 günlük periyotlarla toplanarak çocuklara ulaştırılacak.

Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ne devam eden 65 yaş üstü kadınlar da kampanyaya destek vermek için örgü örüyor.

Kadınlar kimi zaman, arkadaşlarından Feride Yerebasmaz'ın tef, Sare Beydilli'nin ise darbuka eşliğinde seslendirdiği türkülere de eşlik ederek ilmek atıyor.

Merkez sakinlerinden 70 yaşındaki Hatice Konar, AA muhabirine, köydeki çocuklara yardım amaçlı örgü ördüğünü söyledi.

Böyle bir projenin içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Konar, "Hocalarımızdan, öğretmenlerimizden Allah razı olsun, onlar bize yardımcı oluyor. Daha önce de kızlara, torunlara örgü ördük, sıra bu çocuklara geldi. Elimiz tutuyor, gözümüz görüyor, örüyoruz." dedi.

73 yaşındaki Şerife Nehir de örgü örmeyi çok sevdiğini, şimdi de köy çocukları için ip ve şişi eline aldığını ifade etti.

72 yaşındaki Şükran Gülhan, arkadaşlarıyla günlerinin güzel geçtiğini belirterek, "Bize bu merkezi kazandırdıkları için çok teşekkür ederiz. Bu projeye çocuklarımız için katılıyoruz." diye konuştu.

75 yaşındaki Sare Beydilli ise iki yıldır kursa devam ettiğini, hem evde hem merkezde örgü ördüğünü kaydetti.

Beydilli, ördüklerini ailesine, tanıdıklarına hediye ettiğini, şimdi ise köy çocukları için ilmek attığını belirtti.

İSTEYEN KURS MERKEZİNDE İSTEYEN EVİNDE ÖRÜYOR

KAYMEK'in şubelerine devam eden kadınlar da kurs merkezinde ya da evlerinde atkı ve bere örüyor.

Köşk Mahallesi'ndeki kursta projeye katılan kursiyerlerden Zehra Oğuz, kurslara yıllardır devam ettiğini, çocuklara atkı ve bere örmekten keyif aldığını belirtti.

Örgüyü çok sevdiğini aktaran Müzeyyen Bozkurt ise "Torunlara çok ördüm, yardımlaşmayı seviyorum. Köy çocukları için atkı ve bere ördüm, şimdi yeni bir takıma başladım. Onlar da benim bir evladım." dedi.

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