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Kayseri’de 8 bin 165 araca trafik cezası yazıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.06.2020 18:06 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, bir ay içerisinde kontrol ettikleri 8 bin 165 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim etti.Kayseri Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaptığı çalışmalar sonucunda, toplamda 30 bin 823 araç kontrol edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, bir ay içerisinde kontrol ettikleri 8 bin 165 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim etti.
Kayseri Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaptığı çalışmalar sonucunda, toplamda 30 bin 823 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlarda eksiği görülen 8 bin 165 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca 64 sürücünün alkollü araç kullanmaktan sürücü belgelerine el konulurken, çeşitli suçlardan 674 araç da trafikten men edildi.

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