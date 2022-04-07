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Kayseri'de 8 yıl önceki cinayetin sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

07.04.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 8 yıl önceki cinayetin sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 8 yıl önce işlenen cinayetin ardından kaçtığı Aydın'da geçen yıl yakalanan sanık hakkında "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık M.G. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık savunmasında, olay öncesi 200 bin liraya birinden aldığı evin parasını ödeyemediğini, bu kişinin yönlendirdiği maktul Mustafa Esen'in ise kendisinden zorla 500 bin lira talep ettiğini, tehdit ettiğini ve 2 kişiyle kendisini dövdüğünü öne sürdü.

Evi kendisine zorla sattıklarını iddia eden M.G, "Çaycıyım. Araç satıp, komisyonumu alıyordum. Onlar gelip bana zorla ev sattılar. Maktul Esen ekmeğime, namusuma, ırzıma göz dikti. Hayatım hala tehlikede. Çok pişmanım." diye konuştu.

M.G, olay günü maktul ile barışmak amaçlı 2 ortak arkadaşları ile görüşmeye gittiğini, onlar yerine maktulü bir anda araçta görünce panikle olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Duruşma savcısı mütalaasında sanığın "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Tanıkların da dinlendiği duruşmada, sanık avukatı, esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Sanık avukatının talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

M.G, 16 Nisan 2014'te, Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Emrah Caddesi'nde aracında bulunan Mustafa Esen'i tabancayla ateşe ederek yaralamış, Esen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan M.G, 7 yıl sonra Aydın'ın Didim ilçesinde yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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