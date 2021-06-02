Kayseri'de ağabeyini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de miras kavgasında ağabeyini tabancayla öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık R.Y, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Maktul F.Y'nin müşteki eşi Z.Y. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun geldiğini belirtti.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın, "Haksız tahrik altında kardeşi kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık R.Y, esnaf olduğunu ve cezaevine girmeden önce kredi çektiği belirterek, "Uzun süredir tutukluyum. Mağdurum, tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık avukatı da olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilebileceğini, tutuklulukta geçen süre, kaçma şüphesinin olmaması ve ailenin yaşadığı mağduriyet nedeniyle müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ağırnas Mahallesi'nde yaşayan R.Y. ile ağabeyi F.Y. arasında 12 Ağustos 2020'de miras yüzünden kavga çıkmıştı. Ağabeyini tabancayla öldüren R.Y. tutuklanmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz