Kayseri'de ağaca düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yamaç paraşütüyle iniş yaptığı sırada ağacın üzerine düşen sporcu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Talas ilçesindeki Ali Dağı'ndan havalanan yamaç paraşütçüsü H.K. (33), iniş sırasında merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Çaybağları Sokak'taki bir ağaca takılıp yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Ağır yaralanan sporcu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz