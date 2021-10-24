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Kayseri'de ağaca düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı

24.10.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de ağaca düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı

Kayseri'de ağaca düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yamaç paraşütüyle iniş yaptığı sırada ağacın üzerine düşen sporcu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Talas ilçesindeki Ali Dağı'ndan havalanan yamaç paraşütçüsü H.K. (33), iniş sırasında merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Çaybağları Sokak'taki bir ağaca takılıp yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Ağır yaralanan sporcu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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