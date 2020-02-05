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Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.02.2020 10:56 | Son Güncelleme

Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ahırında kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kayabaşı Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, evinin yanında bulunan ahırında kazı yapan şüpheli A.K'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelinin kazıda kullandığı belirlenen delici matkap, balyoz, kürek ve kazma ele geçirildi.

Kazıyla ahırının alt kısmını adeta yer altı şehrine çeviren A.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ahır Kaçak Kazı Kayseri Pınarbaşı

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