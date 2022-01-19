Kayseri'de Aktif İş Gücü Programları İşbirliği Protokolü imzalandı

KAYSERİ (AA) - İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü ile Erciyes Anadolu Holding arasında, ilde istihdamın artırılması ve işsizliğin önlenmesi amacıyla hazırlanan Aktif İşgücü Programları İşbirliği Protokolü imzalandı.

Erciyes Anadolu Holding binasında gerçekleştirilen törende konuşan İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanın işverenle buluşturulmasında, kurumlarının önemli görev üstlendiğini söyledi.

İşbaşı eğitim programlarıyla işsizlerin, iş yerlerinde mesleki deneyim ve beceri kazanmalarının sağlandığını anlatan Ak, bu sürede işverene katılımcıyı gözleme ve işin başında eğitme fırsatı verildiğini belirtti.

Kurs süresince katılımcılara asgari ücret düzeyinde İŞKUR tarafından maaş verildiğini aktaran Ak, "Bu noktada 2021 yılı ocak-aralık döneminde 4632 kişi işbaşı eğitim programından ve istihdam garantili meslek eğitim kurslarımızdan faydalanmış olup tarafımızca kursiyerlere toplam 27 milyon 334 bin 476 lira ödeme yapılmıştır. 2022'de bu programlarımızın artarak devam etmesi temennisiyle desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan üretim, istihdam ve ihracat modelinin desteklenmesi için gayret ettiklerini ve önemli çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Nitelikli elemanların Aktif İş Gücü Programları İşbirliği Protokolü ile işverenlerin ihtiyacının karşılanmasında önemli yer aldığını belirten Günaydın, 4. OSB'nin kurulacağını, oradaki işgücünün de karşılanmasına bu tür programların önemli katkı sunacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'nin 180 ülkeye yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracat yaptığını, işsizliği azaltacak istihdam sağlayacak projelere destek verdiklerini dile getirdi.

Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin ise işsizleri iş gücüne katan bir projede yer almaktan mutlu olduklarını söyledi.

Ertekin, 10 bin çalışanlarıyla 3 yıllık toplu sözleşme imzalayacaklarını, provokatörlere rağmen enflasyon rakamlarının altında kalmayacak maaş ve sosyal haklarda yüzde 100'e yakın iyileştirmeli anlaşma yapacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteklediği Aktif İş Gücü Programları İşbirliği Protokolü imzalandı.

