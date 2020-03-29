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Kayseri'de Ali Dağı'nda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.03.2020 14:27 | Son Güncelleme

Kayseri'de Ali Dağı'nda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

KAYSERİ (AA) - Ali Dağı'nda uçuruma sürüklenen aracında mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Tayyar Ahmet Özgen (20), 06 DR 7421 plakalı otomobili ile Ali Dağı'ndaki paraşüt atlama pistine çıktı.

Dağ yolunda manevra yaptığı sırada aracının kontrolünü kaybeden Özgen, yaklaşık 50 metre aşağıya sürüklendi.

Özgen'in ihbarı üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, Özgen'i bulunduğu yerden kurtardı.

Özgen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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