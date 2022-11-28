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Kayseri'de alıkoyduğu kadını darbedip yağmalayan sanığa hapis cezası

28.11.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de evinde zorla tuttuğu kadını darbedip yağmaladığı iddiasıyla yargılanan sanık 14 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

  1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık M.K, müşteki kadın Ö.G. ve sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yaralama" suçlarından cezalandırılmasını, "tehdit" suçundan ise beraatini istedi.

Müşteki Ö.G'yi alıkoyduğu, darp sonucu yüz kemiğini kırdığı ve cep telefonunu aldığı iddiasıyla yargılanan sanık, savunmasında suçlamaları reddetti.

Birlikte yaşadığı Ö.G. ile bazı problemlerinin olduğunu iddia eden M.K, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Ö.G. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.K'ye "yağma" suçundan 8 yıl 4 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl ve "yaralama" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün olmak üzere toplam 14 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verdi.

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