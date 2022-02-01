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Kayseri'de annesini bıçakla rehin alan genci polis ikna etti

01.02.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de annesini bıçakla rehin alan genci polis ikna etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de annesini bıçakla rehin alan genç, polisin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Kocasinan ilçesine bağlı Yıldızevler Mahallesi'nde, T.A. (23) henüz öğrenilemeyen nedenle annesi M.A'yı yaşadığı evde bıçakla rehin aldı. Annesini darbeden genç, kendisine de bıçakla zarar verdi.

Evden gelen bağrışmalar nedeniyle komşuların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin ikna çalışmalarıyla kapıyı açan T.A, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan annenin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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