YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de annesini eve kilitleyerek rehin alan kişi 3 saatte ikna edildi

Kayseri'de annesini eve kilitleyerek rehin alan kişi 3 saatte ikna edildi

28.10.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de annesini eve kilitleyerek rehin alan kişi 3 saatte ikna edildi

Kayseri'de annesini eve kilitleyerek rehin alan kişi 3 saatte ikna edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, evinde kızı tarafından rehin alınan kadın, yaklaşık 3 saat süren ikna çalışması sonucu kurtarıldı.

İldem Mahallesi 2355. Sokak'ta, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen R.B. (47), sabah saatlerinde tedavi için polis kontrolünde hastaneye götürüldü.

Tedavisinin ardından eve dönen R.B, kapıyı kilitleyerek annesinin dışarı çıkmasına izin vermedi.

R.B'yi ikna edemeyen yakınlarının, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası ikna edilen R.B, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

R.B'nin annesinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
PARTNER Kaan Yıldırım'ı kızdıran 'Hadise' sorusu Kaan Yıldırım'ı kızdıran 'Hadise' sorusu
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandıKayseri'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 28 Ekim Perşembe

İmsak
05:31
Sabah
06:53
Öğle
12:27
İkindi
15:23
Akşam
17:50
Yatsı
19:08

Kayseri Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Perşembe

Dünya Eczanesi
Kocasinan
Esen Eczanesi
Kocasinan
Özden Eczanesi
Kocasinan
Özkan Eczanesi
Melikgazi
Özsoy Eczanesi
Melikgazi
Başak Aksoy Eczanesi
Talas
Cırgalan Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çaykur Rizespor, galibiyet serisi hedefliyor

Çaykur Rizespor, galibiyet serisi hedefliyor

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.