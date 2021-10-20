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Kayseri'de apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

20.10.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Selimiye Mahallesi Göreme Sokak'ta, bir apartmanın bodrum katındaki dairede, sobadan kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, evin oturma odası hasar gördü.

Yangının çıktığı sırada evde kimsenin olmadığı, kısa süre önce taşınan ikamet sahiplerinin, sobayı yakıp dışarı çıktıkları öğrenildi.

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