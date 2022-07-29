Kayseri'de apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Gülük Mahallesi Bozatlı Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, hasar meydana geldi.

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