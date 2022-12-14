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Kayseri'de araç hırsızlığı zanlısı hurdacıların güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı

14.12.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 4 minibüsü çalan şüpheli, polis ekiplerinin yaklaşık 800 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelemesi sonucu kimliği belirlenip yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki çalıntı araçların bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

Araçların çalındıktan sonra parçalara ayrılarak satıldığını belirleyen ekipler, hurdacıların faaliyet gösterdiği sitedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Yaklaşık 800 saatlik kamera kaydını inceleyen ekipler, çalınan minibüslerden biri ile hurdacıya araç parçası getiren şüphelinin E.K. olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, bir adrese düzenledikleri operasyonda E.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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