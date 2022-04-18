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Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 13 kişi yakalandı

18.04.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 13 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan dört hükümlünün de aralarında bulunduğu aranan 13 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 3 ay 22 gün ile 12 yıl 8 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M. İ, F. Y, Ö. K. ve E. A'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi yakalandı.

Hükümlü dört kişi, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

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