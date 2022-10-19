Kayseri'de aranan 11'i firari hükümlü 24 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 11'i firari hükümlü, 24 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 1 yıl 4 ay ile 13 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 hükümlünün de bulunduğu 24 kişi yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, 13 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



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