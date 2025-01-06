Kayseri'de aranan 5 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Toplam 41 ekip ve 82 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 549 araç ve 6 bin 313 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Uygulamada, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 6 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı, 10 yoklama kaçağına da işlem yapıldı.

Ayrıca, 1 hacizli otomobilin ele geçirildiği çalışmalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 42 fişek ele geçirildi.