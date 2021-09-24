Kayseri'de aranan 7 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurmak ve ticareti yapmak suçlarından haklarında yakalama kararı verilen 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, zanlılardan 6'sı gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Zanlılardan birinin, evindeki halıların arasına saklanmaya çalışırken yakalanması polis kamerasına yansıdı.

Öte yandan, hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli de yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.



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