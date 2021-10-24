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Kayseri'de arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldürüldü

24.10.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavgada yaralanan 5 kişi, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kardeş hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir yakınlarını kaybeden Bayram G, Selim G. ve Hasan G. ile anneleri Elif G. taziye için İmamkulu Mahallesi'ne geldi.

Burada daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan hala çocukları Emre G. ve Soner G. ile enişteleri İsmail G. ile karşılaşan akrabalar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede tabancayla ateş edilmesi sonucu, Bayram G, Selim G. ve Elif G. yaralandı. Kavgada, Hasan G, kuzenleri Emre G. ve Soner G. ile eniştesi İsmail G. de bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekipleri, Bayram G. ve Selim G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı 5 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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