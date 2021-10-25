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Kayseri'de arazi anlaşmazlığı kavgasında öldürülen 2 kardeşin cenazeleri defnedildi

25.10.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de arazi anlaşmazlığı kavgasında öldürülen 2 kardeşin cenazeleri defnedildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada öldürülen 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan teslim alınan kardeşler Bayram G. ve Selim G'nin cenazeleri, Melikgazi ilçesindeki Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, Argıncık Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze töreninde, hayatını kaybedenlerin yakınları güçlükle ayakta durabildi.

- Olay

Bir yakınlarını kaybeden Bayram G, Selim G, Hasan G. ve anneleri Elif G. ile dün taziye için gittikleri İmamkulu Mahallesi'nde, daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan hala çocukları Emre G, Soner G. ve enişteleri İsmail G. arasında tartışma çıkmıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda tabancayla yaralanan kardeşler Bayram ve Selim G. olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralı 5 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

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