YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de arsasından geçen yola duvar ören vatandaş, kendini savundu

Kayseri'de arsasından geçen yola duvar ören vatandaş, kendini savundu

13.01.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arsa sahibi Mehmet Yeşilağaç: - "Burada çıkmaz sokak yok, her evin iki çıkış kapısı var. Burası tapulu malım, krokim de var"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de arsasından geçtiğini iddia ettiği yolu, duvar örerek ulaşıma kapatan Mehmet Yeşilağaç, "Belediye gelip işi çözecek, hak kaybımızı giderecek." dedi.

Talatpaşa Mahallesi Gökay Caddesi'ndeki müstakil evde yaşayan Mehmet Yeşilağaç, evinin yanındaki yola, bir süre önce satın aldığı arsanın üzerinden geçtiği gerekçesiyle demir kapı yerleştirdi.

Kapı yolun bir kısmını kapatmayınca inşaat ustası Yeşilağaç, bu kez de duvar örerek yolu tamamen trafiğe kapattı.

Yeşilağaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, evini 1999 yılında yaptırdığını dile getirdi.

Kapattığı yolun o zaman toprak olduğunu anlatan Yeşilağaç, "Burada çıkmaz sokak yok, her evin iki çıkış kapısı var. Burası tapulu malım, krokim de var. Komşumun da benim yerime geçtiği krokide görünüyor. Arsa da bizim olduğu için duvar çektim. Belediye şu an rica ediyor, 'Yolu aç, anayol olarak değerlendirelim.' diye. Belediye gelip işi çözecek, hak kaybımızı giderecek." diye konuştu.

Yeşilağaç, sokağa ambulans giremediği ya da vatandaşların evlerinden çıkamadıklarını iddialarını yalanlayarak, komşusunun evinin iki giriş kapısı olduğunu söyledi.

Gülcan Yeşilağaç da 25 yıldır aynı yerde ikamet ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Aynı hissenin içinde olduğumuz arsa sahibi icralık oldu, arsa satışa çıktı. Hisse sahibi olduğumuz için bize alma imkanı sunuldu, komşumla beraber aldık. Biz evimizin önünü alıyoruz sandık ama ölçüm yapılınca arsa yoldan çıktı. Ben komşuma kasıtlı bir şey yapmadım. Tapusunu aldım, parasını ödedim. Çevirmek zorunda kaldım. Belediye gittik, 'Yol geçiyor, otobüs geçiyor bir çare bulun yoksa biz duvar çekeceğiz' dedik. Onlar da 'istediğinizi yapabilirsiniz, tapulu arsanız' dedi. Biz duvarı çekince komşularımızın tepkisiyle karşılaştık."

Belediye yetkilileri, sorunun çözümü için arsa sahibiyle görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladıKayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 14 Ocak Cuma

İmsak
06:21
Sabah
07:48
Öğle
12:52
İkindi
15:24
Akşam
17:46
Yatsı
19:07

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Cuma

Deva Eczanesi
Kocasinan
Genç Eczanesi
Kocasinan
Göktürk Eczanesi
Kocasinan
Kaya Eczanesi
Melikgazi
Merhem Eczanesi
Melikgazi
Elifim Eczanesi
Melikgazi
Gökkent Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sivasspor, ligdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı

Sivasspor, ligdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Kedi "Karamel" soğuktan sığındığı okulun maskotu oldu

Kedi "Karamel" soğuktan sığındığı okulun maskotu oldu

Tokat'ta kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi öldü

Tokat'ta kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.