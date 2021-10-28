Kayseri'de ata tohumu "gacer" buğdayı çiftçilere dağıtıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediyesince ıslah edilen ve genetiği bozulmadan bugüne gelen ata tohumu "gacer" buğdayı çiftçilere dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasanarpa Mahallesi'ndeki programa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ayhan Temiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, İlçe Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Çolakbayrakdar, yaptığı konuşmada, geçen yıl ekimi yapılan ve bu yıl hasadı gerçekleştirilen gacer buğdayının Kocasinan'da yaygınlaştırılması için çalıştıklarını belirtti.

İlçe tarımının geliştirilmesini ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Buğday tohumlarını çiftçilerimize dağıtıyoruz. Merkez ilçe olmamıza rağmen 48 köyümüzdeki çiftçilerimiz, hayvancılık ve tarım noktasında yoğun gayret sarf ediyorlar. Çiftçilerimizin önünü açmak için onlara rehberlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarımsal üretimin artırılmasının yanı sıra Anadolu topraklarındaki ata tohumlarının yeniden toprakla buluşmasını istediklerini anlatan Çolakbayrakdar, gacer buğdayının Kayseri'de daha fazla ekilir hale gelmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından çiftçilere yaklaşık 2 ton buğday tohumu dağıtıldı.

