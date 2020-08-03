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Kayseri'de atık maddelerle yapılan sergi sanal ortama taşındı

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.08.2020 13:34 | Son Güncelleme

Kayseri'de atık maddelerle yapılan sergi sanal ortama taşındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yüzde 80 atık madde kullanılarak 45 günde tamamlanan "Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale-15 Temmuz Ruhu" sergisi, sanal ortamda sanatseverlerle buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) kurs eğitmenleri tarafından hazırlanan sergiyi tarihi Kayseri Kalesinde ziyaret etme fırsatı bulamayan vatandaşlar için KAYMEK AŞ internet sitesinde, "Sanal Sergi-360" menüsüyle vatandaşların sanal ortamda sergiyi gezebilmelerine imkan sunuluyor.

KAYMEK eğitmenleri tarafından yüzde 80 atık madde kullanılarak 45 günde tamamlanan sergide, 15 Temmuz ve 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin ruhunu anlatan eserler bulunuyor.

35 eğitmen tarafından 47 eserin hikayeleştirildiği sergide, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın minyatürü, Çanakkale Şehitleri Anıtı, Seyit Onbaşı, Nusret Mayın Gemisi, Kınalı Hasan, Zehirli Çivi ve Çarık, Çocuk Asker ve savaş kahramanları konu ediliyor.

Sergide ayrıca ebru, çini, filografi, Maraş işi, kumaş boyama, nakış ve hat sanatı eserleri de yer alıyor.

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