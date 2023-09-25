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Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

25.09.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, M.H.M'nin (21) kullandığı 38 ZK 242 plakalı otomobil, Kocasinan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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