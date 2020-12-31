YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de aydınlatma direğine çarptığı aracında sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı

Kayseri'de aydınlatma direğine çarptığı aracında sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.12.2020 01:28 | Son Güncelleme

Kayseri'de aydınlatma direğine çarptığı aracında sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı.

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde E.F'nin (20) kullandığı 51 DF 657 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkıştığı anlaşılan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

E.F. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 31 Aralık Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:49
Öğle
12:46
İkindi
15:12
Akşam
17:33
Yatsı
18:56

Kayseri Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Perşembe

Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Meral Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Eymen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.