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Kayseri'de bacanağı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

14.10.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralanan kişinin de üç yıl önce bacanağını tabancayla vurduğu öğrenildi

Kayseri'de bacanağı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı bacanağı tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde H.Ü, henüz belirlenemeyen nedenle bacanağı İ.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi sonucu H.Ü, bacanağını bacağından tabancayla vurarak yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İ.A. sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, H.Ü. gözaltına alındı.

İ.A'nın da 2018'de H.Ü'yü tabancayla vurarak yaraladığı öğrenildi.

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