YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’de Badminton sporu yaygınlaşıyor

Kayseri’de Badminton sporu yaygınlaşıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.05.2020 14:19 | Son Güncelleme

Kayseri Gençlik ve Spor Badminton takımı çalışmalarını antrenör Abdurrahman Arslan yönetiminde video konferans ile sürdürüyor.Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle Kayseri’de yaklaşık 2 aydır hiçbir spor müsabakaları yapılmıyor.

Kayseri’de Badminton sporu yaygınlaşıyor

Kayseri Gençlik ve Spor Badminton takımı çalışmalarını antrenör Abdurrahman Arslan yönetiminde video konferans ile sürdürüyor.
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle Kayseri’de yaklaşık 2 aydır hiçbir spor müsabakaları yapılmıyor. Antrenörler ve sporcular bu zorlu süreçte evlerinde kalarak video konferans yönetimiyle ve bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar.
Kurulduğu günden bugüne kadar Kayseri’de birçok başarıya imza atan Badminton takımında hedef ilerleyen dönemlerde çok büyük.
İlk hedeflerinin Avrupa Şampiyonasına sporcu göndermek olduğu vurgulayan Kayseri Gençlik ve Spor Okçuluk ile Badminton Milli Takım antrenörü Abdurrahman Arslan, “Korona virüsten dolayı çalışmalarımızı uzaktan canlı eğitimle Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri devam ediyoruz. Badminton ile hedeflerimiz büyük. 2015 yılında çıktığımız bu yolda alt yapımızı kurduk ve şimdi de meyvelerini yeni yeni almaya başladık. İlk hedefimiz Avrupa şampiyonasına sporcu göndermek. Badminton ile ilgili planlarımız daha çok kişiye ulaşıp Kayseri’de Badminton sporunu yaymak ve sadece Badminton salonun olmasını planlıyoruz” dedi.

Kayseri’de Badminton sporu yaygınlaşıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Kayseri Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:30
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:40
Yatsı
21:08

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Selçuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kardeşler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında yeni düzenleme yapıldı

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında yeni düzenleme yapıldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Merkeze Atanan Emniyet Müdürü Cumaali Aydın:

Merkeze Atanan Emniyet Müdürü Cumaali Aydın:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.