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Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

27.12.2021 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 13. kattaki evin balkonundan düşen genç kız hayatını kaybetti.

Merkez Kocasinan ilçesi Seyrani Mahallesi'nde 13 katlı bir apartmanın son katında oturan N.R.H. (21) balkondan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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