Kayseri'de barınaktan köpek çalan 4 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de belediyeye ait barınaktan köpek çalan ikisi kadın 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Molu Mahallesi'ndeki köpek barınmaevinden 3 pitbull cinsi köpeğin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Düzenlenen opersayonda, hırsızlık olayına karşına M.Y, B.K.Y, Ö.A. ve B.A. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.