Kayseri'de başkasının evini kiraya vermek için kapora alan zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, kendisine ait olmayan evi kiraya çıkarıp, bir vatandaştan 2 bin lira kapora alan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bir kişi kendisine ait olmayan evi kiraya çıkararak, bir vatandaştan 2 bin lira kapora aldı.
Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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