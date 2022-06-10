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Kayseri'de başkasının evini kiraya vermek için kapora alan zanlı yakalandı

10.06.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de başkasının evini kiraya vermek için kapora alan zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, kendisine ait olmayan evi kiraya çıkarıp, bir vatandaştan 2 bin lira kapora alan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bir kişi kendisine ait olmayan evi kiraya çıkararak, bir vatandaştan 2 bin lira kapora aldı.

Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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