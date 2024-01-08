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Kayseri'de basketbol oynarken rahatsızlanan üniversiteli kaldırıldığı hastanede öldü

08.01.2024 07:51 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de basketbol oynarken rahatsızlanan Endonezyalı üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'de basketbol oynarken rahatsızlanan üniversiteli kaldırıldığı hastanede öldü

Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde arkadaşlarıyla basketbol oynayan Endonezyalı K.R.R. (19) aniden rahatsızlandı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine K.R.R, olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Endonezyalı genç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren gencin üniversiteden bazı arkadaşları hastane önünde arkadaşları için ağladı.

Erciyes Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünü bu yıl kazanan ve hazırlık okuyan K.R.R'nin astım rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

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