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Kayseri'de basketbolda 16. Erciyes Kupası heyecanı yaşanacak

23.09.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de basketbolda 16. Erciyes Kupası heyecanı yaşanacak

KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 16. düzenlenecek Erciyes Kupası, 28 Eylül Çarşamba günü başlayacak.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 28 Eylül-1 Ekim'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'na 4 takım katılacak.

Turnuvada, Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ, Galatasaray ve Beşiktaş mücadele edecek.

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