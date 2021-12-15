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Kayseri'de "Benim İşim Girişim" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

15.12.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de "Benim İşim Girişim" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Erciyes Teknopark iş birliğiyle düzenlenen "Benim İşim Girişim" yarışmasının 4. dönem ödül töreni gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 136 proje arasından ilk 3'e seçilen genç girişimcilere ödülleri Erciyes Teknopark Konferans Salonu'ndaki törende verildi.

Törene, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Ödül töreninde konuşan Prof. Dr. Çalış, yarışmada dereceye girenleri tebrik etti.

Üniversitenin başarı çıtasını yükseltmek için var güçleri ile çalıştıklarını belirten Çalış, şunları kaydetti:

"43 yıllık köklü mazisi ile üniversitemizin yeniden ülkemizin araştırma üniversiteleri arasında yer almasının gururunu yaşamaktayız. Daha önce 11 olarak belirlenen araştırma üniversitesi sayısı bu yıl 20 devlet 3 vakıf üniversitesi olmak üzere 23'e çıkarılmıştır. Bu kapsamda üniversitemiz yüksek düzey araştırma üniversitesi performansı gösteren üniversiteler kategorisine girmiş ve geçen yıllara oranla başarı sırasını yükselterek, 48,65 puan ile 8'inci sırada yer alarak, yeniden ülkemizin araştırma üniversitelerinden biri olmuştur."

Yarışmada birinciliği "Çok İşlevli Üretim İstasyonu" projesi ile "3d1n" ekibi, ikinciliği "Temassız Alarm ve Konum Tespit Sistemi" ile MotoTech ekibi, üçüncülüğü ise "Dormi: İşitme Engelliler İçin Uyandırma Sistemi" projesi ile Sukha ekibi elde etti.

Kayseri'de

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