Kayseri'de bıçaklanarak öldürülen anne ve kızının cenazeleri toprağa verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bıçaklanarak öldürülen anne ve 2 yaşındaki kızının cenazeleri yan yana defnedildi.

Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan anne Hörmet D. (20) ile 2 yaşındaki kızı Yasemin N.S'nin cenazeleri, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan namazın ardından anne ile kızının cenazesi, Argıncık Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Eşi ile üvey kızını bıçakla öldürüp intihar girişiminde bulunan şüpheli Kaya D'nin ise Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Hörmet D'nin kızını öz babasını ziyaret etmek için hazırladığı sırada tartışmanın çıktığı ve ardından cinayetin gerçekleştiği iddia edildi.

- Olay

Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Kaya D. ile eşi Hörmet D. arasında dün tartışma çıkmıştı. Kaya D, bir süre sonra eşi ile 2 yaşındaki üvey kızı Yasemin N.S'yi bıçaklayarak öldürmüş ve aynı bıçakla intihar girişiminde bulunmuştu.

