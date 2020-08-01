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Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.08.2020 19:18 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bıçakla yaralanan 1’i ağır 3 kişi tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi Gesi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bıçakla yaralanan 1’i ağır 3 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi Gesi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçak kullanılan kavgada 3 bıçaklanarak yaralandı. İsmi öğrenilemeyen yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

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Akşam
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Cumartesi

Alparslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alçılar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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