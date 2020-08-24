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Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.08.2020 12:20 | Son Güncelleme

Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesindeki bıçakla kavgada 2 kişi yaralandı.

Mevlana Mahallesi'nde S.Ö. henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Y.E.B'yi bıçakla yaraladı.

Çıkan arbedede yere düşen bıçağı alan Y.E.B. de S.Ö'yü bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan S.Ö'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinden kaçan Y.E.B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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