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Kayseri'de bıçaklı kavgada amatör spor kulübü başkanı yaralandı

09.02.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bıçaklı kavgada amatör spor kulübü başkanı yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada amatör lig ekiplerinden Demirspor Kulübü'nün Başkanı Yılmaz Öztürk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Depo Caddesi'nde Demirspor Kulübü'nün mülkiyetindeki iş yerinde kiracı olan M.S. ile yaşanılan anlaşmazlık yüzünden icra takibi başlatıldı.

İcra memurlarıyla iş yerine giden Öztürk (61) ve kiracı M.S. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.S'nin bıçakla yaraladığı Öztürk, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı, gözaltına alındı.

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