YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

12.10.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.

Keykubat Mahallesi Enginsu Caddesi'nde A.E.B, otomobille gelen ve kimlikleri belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler, A.E.B'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de "Mimari Taş Oymacılığı Projesi" tamamlandıKayseri'de "Mimari Taş Oymacılığı Projesi" tamamlandı
Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Bodur hayatını kaybettiKale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Bodur hayatını kaybetti
Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun ablası son yolculuğuna uğurlandıEsenler Belediye Başkanı Göksu'nun ablası son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:16
Sabah
06:37
Öğle
12:30
İkindi
15:40
Akşam
18:12
Yatsı
19:29
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.