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Kayseri’de bıçaklı kavganın sanıklarına hapis cezası

05.02.2021 17:43 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de eşine telefonda sarkıntılık yaptığı iddia edilen adamı bıçakla yaralayan sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verilirken, müşteki sanığa 2 yıl hapis cezası verildi.OlayKayseri’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre Ş.A., telefonla T.A.’nın eşini sürekli taciz etmeye başladı.

Kayseri’de eşine telefonda sarkıntılık yaptığı iddia edilen adamı bıçakla yaralayan sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verilirken, müşteki sanığa 2 yıl hapis cezası verildi.
Olay
Kayseri’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre Ş.A., telefonla T.A.’nın eşini sürekli taciz etmeye başladı. Bunun üzerine kadının durumu eşine söylemesi üzerine T.A., bıçak ile Ş.A.’nın dükkanına gitti. Burada bıçakla Ş.A.’yı yaralayan T.A., daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık T.A. mahkeme salonunda hazır bulunurken, müşteki sanık Ş.A. ise sağlık sorunlarından dolayı duruşmaya katılamadı. Ayrıca, sanık ve müşteki sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan T.A., “Daha önceki verdiğim ifade aynen geçerlidir. Ben Ş.A.’yı öldürmek istemedim. Öldürmek istesem eşime söyler onu eve getirtir evde öldürürdüm. Beratımı talep ediyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, sanık T.A.’ya ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası, müşteki sanık Ş.A.’ya ise ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

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