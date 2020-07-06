YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’de bin 708 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri’de bin 708 kök kenevir ele geçirildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.07.2020 09:41 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bin 708 kök kenevir ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yahyalı’da yapılan çalışmalarda, İ.T.’nin tarlasını kontrol eden jandarma ekipleri, tarlada bin 708 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kayseri’de bin 708 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bin 708 kök kenevir ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yahyalı’da yapılan çalışmalarda, İ.T.’nin tarlasını kontrol eden jandarma ekipleri, tarlada bin 708 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir imha edilirken, İ.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin halkında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersizMahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Başkan Arif Teke’den Bakan Kurum’a Şehit Sancaktar Anıtı biblosu hediyesi

Başkan Arif Teke’den Bakan Kurum’a Şehit Sancaktar Anıtı biblosu hediyesi

Kütahya'da bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

Kayserispor ile Beşiktaş 48. randevuda

Kayserispor ile Beşiktaş 48. randevuda

Kayseri Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:13
Öğle
12:48
İkindi
16:42
Akşam
20:13
Yatsı
21:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Başak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tekinsoy Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.