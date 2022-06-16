Kayseri'de bir apartmanın bodrumunda çıkan yangın söndürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Hanedan Sokak'taki bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanın bina içine dağılmasıyla fark edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın maddi hasara neden oldu.



